LGS nakil başvurusu 2019 son gün ne zaman? LGS 2. tercih boş kontenjanlar belli mi?

Lise nakil sonuçlarının açıklamasının ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise lise ikinci nakil döneminde tekrar tercih yapacaklar. 5 Ağustos 2019'da başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Nakil sonuçlarına göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. LGS nakil işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

LGS NAKİL BAŞVURUSU 2019 SON GÜN NE ZAMAN?

5 Ağustos 2019'da başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.

LGS 2. TERCİH BOŞ KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

LGS 2. tercih boş kontenjanlar '2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ' üzerinden sorgulanabiliyor.

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILIR?

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

YERLEŞTİRME YÜZDESİ YÜZDE 98'E YÜKSELDİ

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322'ye yükseldi. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME İLGİ ARTTI

Bu yıl ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgi, birinci nakil döneminde de arttı. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, birinci yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Öte yandan, birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı geçen seneye göre yüzde 15 arttı.