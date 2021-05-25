LGS ne zaman? 2021 LGS sınav tarihi

25 Mayıs 2021 Salı 13:39 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 13:39

LGS ne zaman? sorusu, sınava girecek adaylar ve aileleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin detayları paylaşmıştı. Buna göre LGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS sınav tarihi

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in sınav takviminde paylaştığı bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı Haziran ayının 6'sında yapılacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sınava katılacakları merkezleri gösteren belgeler ise Mayıs'ın 27'sinden itibaren elektronik ortamdan görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi, bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

LGS SÜRESİ NE KADAR?

a. Merkezi Sınav, 06.06.2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.