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Eğitim

LGS Ocak ayı 2020 soruları yayında mı? Ocak LGS soruları ne zaman yayınlanacak?

LGS Ocak ayı 2020 soruları yayında mı? Ocak LGS soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular öğrenciler ve veliler tarafından güncel olarak takip ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. LGS Ocak ayı örnek soruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte tüm merak edilenler..

16.01.2020  16:20 - Güncelleme: 16.01.2020  16:20

LGS Ocak ayı örnek soruları ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. LGS Ocak ayı 2020 soruları yayında mı? Ocak LGS soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular öğrenciler tarafından güncel olarak takip ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. LGS Ocak ayı örnek soruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

LGS OCAK AYI 2020 SORULARI YAYINDA MI?

LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. MEB Ocak örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

LGS SRULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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