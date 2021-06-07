LGS puan hesaplama 2021: LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:20

LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulandı. Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, Liselere giriş kapsamında uygulanan LGS sınavında ter döktü. Sınava dair sorukitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasıya birlikte öğrenciler 2021 LGS puan hesaplaması yapmaya başladı. LGS puanı hesaplanırken derslerin katsayıları, diğer öğrencilerin yanlış yanıtladıkları sorular, ham puan, standart puan ve toplam ağırlıklı puan belirleyici oluyor. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 LGS puan hesaplamanın kolay yolu.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS puan hesaplama, Sınava giren adayların her bir test için belirlenen ham puanlarının özel formüller kullanılarak ağırlıklandırılmasıyla yapılmaktadır. Örneğin Matematik dersinin katsayısı 4 iken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kat sayısı 1 olarak belirlendi.

Yani Matematik dersiyle Din Kültürü dersinden aynı sayıda soruya cevap veren öğrencinin puan hesaplamasında Matematik dersi daha etkili oluyor.

NET SAYISI NASIL HESAPLANIR?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her derse ait testlerde adayın yanlış cevaplamış olduğu soru sayısının üçte biri, ilgili teste ait doğru sayısından çıkarılarak adayın ilgili dersten alacağı ham puan (net sayısı) elde edilmektedir.

2021 LGS PUAN HESAPLAMA

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.