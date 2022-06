LGS puanı nasıl hesaplanır? 2022 LGS puan hesaplama

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan sınavın cevap anahtarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler 2022 LGS puan hesaplaması yapmaya başladı. LGS puanı hesaplanırken derslerin katsayıları, diğer öğrencilerin yanlış yanıtladıkları sorular, ham puan, standart puan ve toplam ağırlıklı puan belirleyici oluyor. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 LGS puan hesaplama formülü

LGS'DE NET SAYISI NASIL HESAPLANIR?

LGS puan hesaplamasında adayların her bir test için belirlenen ham puanları özel formüller kullanılarak ağırlıklandırılmakta ve LGS puan hesaplaması yapılmaktadır.

LGS'nin ilk oturumu olan sözel bölümde Türkçe dersinden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 ve Yabancı Dil dersinden de 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru bulunmaktadır. LGS'nin ikinci oturumu olan sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin her birinden 20 soru yer almaktadır. Böylece her iki oturumda toplamda 90 soru bulunmaktadır.

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her derse ait testlerde adayın yanlış cevaplamış olduğu soru sayısının üçte biri, ilgili teste ait doğru sayısından çıkarılarak adayın ilgili dersten alacağı ham puan (net sayısı) elde edilmektedir.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için yapılan her 3 yanlışta bir doğrunuz silinerek net hesaplaması yapılır. Her derse ait testlerde adayın yanlış cevaplamış olduğu soru sayısının üçte biri, ilgili teste ait doğru sayısından çıkarılarak adayın ilgili dersten alacağı ham puan (net sayısı) elde edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi LGS'deki her ders için ayrı ayrı gerçekleşir.

Yapılan her sınavda derslerin zorluğuna göre, o derse ait puanlar değişim göstermektedir. Örneğin; Matematik ortalamalarının düşük olduğunu göz önüne alırsak LGS Matematik bölümünde yer alan soruların katsayısı daha fazla olacaktır. Bu artışlar ve azalmalar standart sapma olarak değerlendirilir. Her yıl yapılan sınavların ve sınavda yer alan derslere ait soruların zorluk derece değiştiği için standart sapma da değişmektedir.

2022 LGS PUAN HESAPLAMA

LGS'deki her derse dair hesaplanan netler, o derse ait katsayı ile çarpılarak elde edilir. MEB'in yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan katsayılar; LGS Türkçe 4 puan, Fen Bilimleri 4 puan, Matematik 4 puan, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Puan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Puan ve Yabancı Dil 1 Puan şeklinde belirlenmiştir.

LGS'deki derslere ait puanlar ayrı ayrı hesaplandıktan sonra her öğrenciye verilen taban puan eklemesi yapılır. MEB, LGS'ye giren her öğrenciye 100 taban puan vermektedir.

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.