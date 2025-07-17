LGS şampiyonları İstanbul'da bir araya geldi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 63 öğrenci tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin 29 ilindeki 46 okuldan 500 tam puan alan öğrenciler "Tercihim Geleceğim" programında bir araya geldi. Programda şampiyon gençlere başarılarından dolayı umre hediye edildi.

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınava katılarak puanla öğrenci alan liselere kaydolmak isteyen öğrencilerden 719 öğrenci sınavda tam puan aldı. Bu öğrencilerden 63'ü Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen Tercihim Geleceğim programında buluştu. Şampiyon gençlere umre hediye edilen programda, tercih listesinde ilk sıralarda yer alan 7 imam hatip okulu stant açtı, gençlere bilgi verildi. Şampiyon gençler programda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret etti.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK BAŞARIYI YAKALADIK

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, LGS sınavına giren 1 milyona yakın genç arasından tam puan yapan 719 genci ve imam hatipli 63 şampiyonu tebrik ederek sözlerine başladı. 74 yıllık imam hatip tarihi içindeki en büyük başarıyı yakaladıklarını belirten Ceylan, "Sizler bu noktada tarihe geçtiniz. İmam hatip davasına hizmet eden bütün büyüklerimizin göğsünü kabarttınız. Sizleri, 2012'de yeniden açılışından bugüne kadar YKS ve LGS'de yükselen bir trendle eğitimin öncülüğünü yapan imam hatip okullarında görmek istiyoruz. Bu başarıları imam hatip okullarımızda daha ileriye taşıyacak, taçlandıracaksınız" dedi.

63 ÖĞRENCİYLE ŞÜKÜR SECDESİ YAPACAĞIZ

Gençlerin başarılarıyla LGS'de ortaya atılan bütün itham ve iddiaları, yalan yanlışları da bir kenara ittiklerini kaydeden Ceylan, "Sizler başarılarınızla iddialara en güzel cevabı verdiniz, bugüne kadar imam hatibe düşman kim varsa tarihin çöplüğünde yerini aldı. İmam hatiplerin yanında duran, bu ülkenin değerlerinin yanında duran herkes de altın harflerle adını yazdırdı. Sizler Türkiye'nin vizyoner mimarları olacaksınız. Sizleri ve anne babalarınızı tebrik ediyoruz. Bizler bu güzel başarınızı taçlandırmak, sizleri ödüllendirmek de istedik. 63 öğrencimize ağustos ayı sonunda birer umre hediyesi vereceğiz. Şampiyon gençlerimizle Rabbimizin huzuruna gideceğiz ve şükür secdesi yapacağız" diye konuştu.

ARTIK HAYALLERİNİZE KOŞACAKSINIZ

Gençlere 4 yıl boyunca okudukları ve bir kimlik kazandıkları imam hatip okullarında lisede de bir aile vaat ettiklerini dile getiren Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Sizler burada yerinizi alacaksınız, diğer gençlerimiz de sizin yolunuzdan yürüyecek. Mezun olduğunuzda okullarınızı unutmayın, okullarınıza gidin, kardeşlerinizin elinden tutun. İmam hatip okullarımız sizleri bekliyor, inşallah 4 yıl sonra YKS şampiyonluğunuzu da ilan etmeyi arzu ediyoruz. Önümüze, ayağımıza dolanan bütün prangaları yırtıp attık, terörsüz bir Türkiye'ye merhaba dedik. Artık hayalleriniz kadar koşacaksınız. Secdelerinize, hayallerinize ve dualarınıza sahip çıkın."

GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ KURACAKSINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul da 500 tam puan alan gençlerin sevincine ortak oldukları önemli bir günü yaşadıklarını söyledi. İmam hatip okullarının kâinatın ayetleri ile kitabın ayetlerini bir çatı altında verdiğini belirten Erkul, "İmam hatip okulları bilimin ışığında, hurafelerden uzak, programını Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı, öğretmenlerini atadığı bir eğitim modeli olarak ülkemizin önemli kurumlarından biridir. Yurtdışına ilan edeceğimiz bize özgü bir modeldir" dedi. İmam hatip okullarının bilim ışığında bir din eğitimi verip gençleri üniversiteye ve hayata hazırladığını belirten Erkul, "Sizler tercih aşamasındasınız, inşallah tercihlerinizi yapacaksınız. Güzel sanatlar, teknoloji, dil, hafızlık, uluslararası imam hatip okullarımız var. Geleceğin Türkiye'sini sizler kuracak, medeniyetimizi ihya edeceksiniz" diye konuştu.

BAŞARI GENÇLERİMİZ VE AİLELERİNİN

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan da LGS'de bir milyon civarında öğrencinin sınava girdiğini ve emeklerinin karşılığını almaya çalıştığını aktardı. Gençlerin sadece birkaç ayın değil yılların emeğinin karşılığını, sonucunu aldıklarını kaydeden Alkan, "Yüce Yaratıcımız Kur'an-ı Kerim'de sabredenleri sevdiğini söyler ve sabrı tavsiye eder. Evlatlarımız da bu sabrı gösterdiler. Gençlerimizden talebim yurtdışında da okusalar dönsünler ve ülkeye hizmetlerini sürdürsünler. Gayret sadece gençlerimizle sınırlı değil, ailelerimizi de tebrik ediyorum. Allah başarılarınızı daim eylesin" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN AMACI İYİ VE HAYIRLI İNSAN YETİŞTİRMEK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise eğitimin amacının iyi ve hayırlı bir insan yetiştirmek olduğunu belirterek, imam hatip okullarından mezun olan gençlerin büyük bir başarıya imza atmasının çok önemli olduğunu söyledi. İstanbul genelinde de 163 öğrencinin tam puan yaptığı bilgisini veren Yentür, "Bu çalışmada okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin çok büyük bir gayreti var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri anne ve babaları. Onlar da çocuklarımız kadar büyük bir emek verdiler. Anne babalarımıza, velilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZOR BİR DÖNEMDE BAŞARDINIZ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de LGS'de tam puan alan 719 genci tebrik ederek, "Bu, ülkemizin geleceği adına hepimizi gururlandıran bir sayı" dedi. İmam hatip mensubu ve 4 evladını da imam hatipte okutmuş bir baba olarak gençlerin başarılarının devamını dileyen Keskin, "Velilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Sosyal medyanın geliştiği ve odaklanmanın zorlaştığı bir dönemde bu başarıyı elde ettiniz. Dualarımız sizlerle" diye konuştu.

ÜLKEMİZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Protokol konuşmalarından sonra gençler de duygu ve düşüncelerini aktardı. Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL öğrencisi Hafız Mahmut Ali Genç, "Allah nasip etti, güzel bir başarı elde ettik. Şimdi tercihlerimizi yapacağız. Hepimiz iyi yerlere gelip vatanımızı milletimizi kalkındıracağız" dedi. Adana Kıvanç AİHL öğrencisi Ali Ekrem Uludağ da "Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, beraber imam hatiplere olan önyargıları kırdık" dedi.

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan AİHL öğrencisi Ensar Salim Kesekçi ise "İmam hatipler eğitim açısından büyük bir fırsat. Dünya ilmini almanın yanında ahiret ilmini de alıyoruz. İyi ki imam hatipli olmuşuz" diye konuştu. Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz İHO mezunu Şevval Ece Kılınçer de "Hepimiz ortak bir hedef için çalıştık ve başardık. Ülkemizi kalkındırmak, dünyamızı daha iyi bir yer yapmak için daha çok çalışacağız" dedi.