LGS şampiyonları İstanbul'da buluşacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 63 öğrenci tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin 29 ilinden 500 tam puan alan öğrenciler "Tercihim Geleceğim" programında bir araya geliyor.

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınava katılarak puanla öğrenci alan liselere kaydolmak isteyen öğrencilerden 719 öğrenci sınavda tam puan aldı. Bu öğrencilerden 472'si özel okullar, 247'si de devlet okullarında eğitim alıyor. Bu isimlerin 63'ünü ise imam hatip ortaokulu öğrencileri oluşturuyor.

63 ŞAMPİYONDAN ÇIKARTMA

Türkiye'nin 29 şehrindeki 46 imam hatip okulunda eğitim alan şampiyon gençler, Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenecek Tercihim Geleceğim programında bir araya geliyor. Şampiyonlar buluşmasında gençler, diğer şehirlerdeki ve diğer okullardaki arkadaşlarıyla tanışarak tecrübelerini aktaracak, geleceğe dair planlarını paylaşacak. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile eğitim camiasından isimler ise onlara bu süreçte geleceğe dair kararlarını verirken rehberlik edecek.

7 OKUL STANT AÇACAK

İmam hatipli şampiyonlar buluşmada aynı zamanda açılan tanıtım stantlarında okulları tanıma imkânı da bulacak. Başarı sıralamasında ilk sıralarda yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güngören İTO Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve yöneticileriyle buluşacak.