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Eğitim

LGS sınavı bugün yapılacak... Koronavirüs salgının ardından bir ilk

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. Öğrenciler koronavirüs salgının ardından bu yıl yeniden il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek.

AA2 Haziran 2024 Pazar 07:42 - Güncelleme:
LGS sınavı bugün yapılacak... Koronavirüs salgının ardından bir ilk
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Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda yapılacak.

Özel durumu dolayısıyla sınava katılamayan 187 öğrenci, evde veya hastanede sınava alınacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.

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