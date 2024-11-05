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Eğitim

LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
LGS tarihi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

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