25 Mayıs 2021 Salı 13:59 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 13:59

Liselere Geçiş Sınavı Haziran ayının 6'sında binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylar hangi merkezlerde sınava gireceklerini giriş belgelerinden öğrenebilecekler. Peki LGS sınavı kaç dakika? 2021 LGS kaç saat sürecek? İşte LGS 2021 sınav süresi

LGS 2021 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin detayları paylaşmıştı. MEB'in sınav takviminde paylaştığı bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı Haziran ayının 6'sında yapılacak.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

LGS 2021 sınavı 2 oturumdan oluşacak olup, 2 oturumda toplam 155 dakika (2 saat 35 dakika) sürecek.

a. Merkezi Sınav, 06.06.2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika süecek olup, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sınava katılacakları merkezleri gösteren belgeler ise Mayıs'ın 27'sinden itibaren elektronik ortamdan görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi, bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.