LGS sınavı ne zaman? 2023 MEB Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi

LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki mekezi sınavın tarihini açıkladı. 2023 LGS Sınav giriş yeri ise 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Buna göre LGS sınavı ne zaman? İşt 2023 MEB Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi

LGS SINAVI NE ZAMAN?



Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (2023 LGS) sınavı, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, LGS sınavının birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.