19 Haziran 2020 Cuma 16:39 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 16:39

LGS sınavı saat kaçta başlayacak? sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS giriş çıkış saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanının sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından gözler LGS giriş çıkış saatlerine çevrildi. LGS sınavının uygulanacağı Cumartesi günü kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle LGS giriş çıkış saatleri merak ediliyor. Buna göre; LGS sınavı saat kaçta başlayacak? LGS giriş çıkış saatleri

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarın yapılacak olan LGS 2020 Sınavı, Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde; Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

* Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu kısmi sokağa çıkma yasağı LGS ve YKS günlerinde sınav saatlerinde uygulanacak. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, belirli saatler aralığında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Peki sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler' dedi. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile detayları duyurdu. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20-27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.