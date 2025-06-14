LGS sınavı yarın gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavı yarın yapılacak. 1 Milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapılacak. Merkezi sınava yalnızca isteyen öğrenciler girecek, girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

SINAV 09.30'DA BAŞLAYACAK

İki oturum halinde yapılacak sınavın, 1'inci oturumu 09.30'da ve 2'inci oturumu 11.30'da başlayacak. Oturumlarda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün tamamlanacak.

Sınavın 1'inci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu olacak. 2'inci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulunduracak.

Özel durumları dolayısıyla evde veya hastanede sınava alınacak öğrenciler ile görme engelli ve az gören öğrencilere yönelik de gerekli tedbirler alındı.