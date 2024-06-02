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Eğitim

LGS sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını 'www.meb.gov.tr' adresinden yayımladı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 14:38 - Güncelleme:
LGS sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.

Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak."

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