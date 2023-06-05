LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuç tarihi!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavda 3 yanlış cevap, 1 doğruyu götürüyor. LGS sonuçları MEB'in internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Buna göre 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sınav sonuç tarihi

LGS merkezi sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı.

Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı sonrası binlerce aday heyecanlı bekleyişe geçti.

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezî ve yerel yerleştirme sonuçları 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri üzerinden erişime açılacak.

Öğrencilere LGS sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.