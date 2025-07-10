LGS sonuçları yarın açıklanacak

Bakan Tekin, bazı ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti. Girişte Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Sezer'den kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

- "EĞİTİMDE DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLECEK YENİLİKLER HAYATA GEÇİRİLDİ"

Türkiye'nin eğitim öğretim yatırımlarıyla son 20 yılda çağ atladığını vurgulayan Tekin, dünyaya örnek teşkil edebilecek yeniliklerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Tekin, genel bütçeden en büyük payı eğitime ayıran, eğitim öğretim süreçlerini destekleyerek her türlü ihtiyacı karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Eğitim öğretimin herkesin ortak problemi olduğunu anlatan Tekin, "Eğitim sürecini birlikte göğüslersek istediğimiz, arzuladığımız noktaya erişebiliriz. Bu birlikteliğin sağlanmadığı yerlerde doğal olarak sorunlar ortaya çıkıyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm aktörlere teşekkür ederim." dedi.

Edirne'de bugün 57 bin öğrenciye 3 bin 220 derslikte hizmet verdiklerini aktaran Tekin, son 20 yılda öğretmen ve derslik sayısının yüzde 50'den fazla arttığını vurguladı.

Bir gazetecinin "4+4+4 eğitim sisteminin son dördünün değişmesine ilişkin kamuoyunda yoğun beklenti ve tartışma var? Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki sorusuna Bakan Tekin, şöyle yanıt verdi:

"Bu konu bizim de gündemimizde. Merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi güçlendirir, zenginleştirir. Bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda değişiklik yapılmasıyla ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa, bunu tespit edersek bu konudaki adımları atarız. Bu konudaki nihai kararın TBMM'de olduğunu biliyoruz. Yasal değişiklik yapılması gerekir. Yüce meclisin takdirine sunarız, eğer onaylanırsa hayata geçirmiş oluruz."

Bakan Tekin, daha sonra 25 Haziran'da bir hastalık nedeniyle vefat eden ilkokul öğrencisi Ece Su Balta'nın ailesini ziyaret ederek, anne Filiz ve baba Necmi Balta'ya taziyelerini iletti.

