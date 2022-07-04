LGS tercih işlemleri başladı! e-okul meb gov tr LGS tercih yapma ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri başladı. LGS tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, Yerel yerleştirme e-okul tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. İşte e-okul meb gov tr LGS tercih yapma ekranı

LGS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş kapsamında uygulanan 2022 LGS sınavının tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Liselere yerel yerleştirme işlemleri Temmuz ayının 4-20 tarihleri arasında yapılacak. e-okul meb gov tr LGS tercih yapma ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

E-OKUL MEB GOV TR LGS TERCİH YAPMA EKRANI

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

– Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

– Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabileceklerdir.

– Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

– Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına yapacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME ALANINDAKİ OKULLAR NASIL ANLAŞILIR?

LGS Yerel yerleştirme tercih ekranında;

Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih işlemleri 20.07.2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar sürecek. LGS'de yerel yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25.07.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.