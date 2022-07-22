LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Meb gov tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Lise öğrenimi için tercihte bulunan öğrencilerin okul seçimleri tamamlandı. Lise yerleştirmelerinin sona ermesiyle birlikte nakil işlemleri başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, lise tercih işlemlerinin sonuçlarını web sitesinde erişime açacak. Peki LGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? LGS okul tercih sonuçlarına nereden bakılır? Meb gov tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25.07.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra Lise okul tercihi sonuçlarına erişebilecekler.

MEB GOV TR LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Lise yerleştirmelerinin sona ermesiyle birlikte nakil işlemleri başlayacak.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALMIŞTI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı.

Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, Ağustos'un 01-08 tarihlerinde ilan edilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara Ağustos'un 09-17 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 .08.2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.