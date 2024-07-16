LGS tercih süreci yarın sona erecek

MEB tarafından 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrenciden 992 bin 906'sı sınava katılmış, sınav sonuçları ise 28 Haziran'da açıklanmıştı.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 milyona yakın öğrenci yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapmaya devam ediyor.

Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Tercih dönemi yarın sona erecek.

- BAKANLIKTAN TERCİH SÜRECİNE DESTEK



MEB, lise adaylarını ve ailelerini tercih dönemini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için birtakım çalışmalar başlatmıştı.

Bu kapsamda Bakanlık, bu yıl ilk kez ailelere tercih döneminde kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu yayımladı.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi.

Bakanlık, lise adayları için 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimlerinde öğrenciler bir üst eğitim programına yerleşmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti alıyor.

- BOŞ KONTENJANLAR 22 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK



Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 28 Haziran-16 Temmuz'da gerçekleşti.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz'da ilan edilecek.