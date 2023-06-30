Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, LGS tercihleri için tarihler belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavda merkezi yerleştirme işlemleri, sınav puanının üstünlüğüne göre tercihlere göre yapacak. LGS 2023 kontenjanları ve taban puanlar, meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS 2023 kontenjanları ve taban puanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 LGS tercih takvimini duyurdu. Tercih işlemleri 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. LGS tercihleri Temmuz ayının 3-19 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS 2023 KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kontenjanları ve taban puanların olduğu tablolar, tercihlerin başlamasıyla birlikte yayımlanacak.

MEB 2023 LGS TERCİH TARİHLERİ

26.06.2023 Tercihlere Esas Kontenjan Tabloların İlanı

26.06.2023 - 19.07.2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

03.07.2023 - 19.07.2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

24.07.2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan edilmesi

24.07.2023 - 28.07.2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının alınması

31.07.2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

31 Temmuz-04 Ağustos: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

07.08.2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

18.08.2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

22.08.2023 - 25.08.2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31.08.2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

11.09.2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2023?



LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.