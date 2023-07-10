Lise tercihleri devam ederken öğrencilerin gözü kulağı, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Peki LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tercih işlemleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan yerleştirmelerde LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



LGS kapsamında lise tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Merkezî yerleştirme; LGS ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre lise tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Lise tercihlerinde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.