LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu 2021 yerleştirme takvimi

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 17:04

2021 LGS tercih tarihleri, LGS tercih kılavuzunda açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak e­okul.meb.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Buna göre LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? İşte LGS tercih kılavuzu 2021 yerleştirme takvimi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2021 LGS tercihleri Temmuz'un 5-16'sı arasında yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, LGS tercih kılavuzu 2021 yerleştirme takviminde belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 OKULA KADAR TERCİH YAPILABİLECEK

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

YEREL YERŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME İLE TERCİH YAPACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.