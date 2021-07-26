AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:49

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS YERLEŞTİRMELERİNDE, ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 93'Ü TERCİH ETTİĞİ OKULLARDAN BİRİNE YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

Bakanlık LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvim uyarınca açıkladı.

Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre, birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.

Sınavlı okulların yüzde 95'i doldu.

- SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 92'Sİ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİSİNE YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi." dedi.

- SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İKİLİ EĞİTİM YAPACAK YENİ OKUL YOK

Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor."

- Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yarıdan fazlası birinci tercihine yerleşti

Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49,3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir."

- SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İSTENİLEN OKUL TÜRLERİNE YERLEŞME ORANLARI YÜKSELDİ

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken, 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi.

Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi.

Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi."

- SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."