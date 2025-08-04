Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları 'www.meb.gov.tr' adresinde erişime açıldı. Öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.

LGS kapsamında 14-24 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 95,57

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95,01'İ, İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Merkezi ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti:

Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI YÜZDE 92,22

Merkezi sınav sonuçlarına göre, tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40,56 olurken yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88,07 olarak gerçekleşti. 2025 yılı merkezi sınav sonuçlarına göre tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,22 olarak gerçekleşti.

LGS'DE ÜST DİLİMDE YER ALAN ÖĞRENCİLER FARKLI OKUL VE İLLERE DENGELİ ŞEKİLDE DAĞILDI

Tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okula, yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 775 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki bin 144 okula yerleşti.

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Sonuçlara, 'https://sonuc.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.