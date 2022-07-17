LGS okul tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise tercihleri Temmuz'un 4-20 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Lise yerleştirmelerinin sona ermesiyle birlikte nakil işlemleri başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, lise tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre; LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS okul tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Lise adayı öğrenciler, LGS okul tercih işlemlerini 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Tercih sonuçları ise Temmuz'un 25'inde ilan edilecek.

LGS OKUL TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25.07.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra Lise okul tercihi sonuçlarına erişebilecekler.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, Ağustos'un 01-08 tarihlerinde ilan edilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara Ağustos'un 09-17 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 .08.2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.