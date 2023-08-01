LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS 2. nakil başvuruları başladı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Peki LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen öğrenci yerleştirmelerinde 2. nakiller başladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci 07.08.2023 tarihinde tamamlanacak.

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca Ağustos'un 8 - 16 tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

E-OKUL LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI

LGS 3. tercihleri MEB e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı üzerinden yapılabilecek.

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu"İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.