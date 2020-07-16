LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Lise taban puanları yüzdelik dilim hesaplama

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:34

Liseye Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. 1 buçuk milyona yakın lise öğrencisi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu açıkladı. Açıklanan kılavuzla birlikte Lise taban puanları da belli oldu. 2020 yılında liseye başlayacak öğrenci sayısının 600 bin artması nedeniyle Lise taban puanları okul kontenjanlarında düzenleme yapıldı. Lise taban puanlarına göre öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. Peki LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

LİSE TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzunu yayınladı. 2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplamasını araştıranlar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan lise taban puanları;



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LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Lise taban puanları tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte belli olacak. Öğrenciler Liseye Geçiş Sınavından aldıkları puanlara ve açıklanan lise taban puanlarına göre tercih yapacak.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESEPLANIR?

Yüzdelik dilim hesaplama öğrencinin sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 130 bininci olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB Bakanlığı tarafından LGS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yapılan Liseye Geçiş Sınavı sonuçları 24 Haziran tarihinde açıklanmış, bir gün sonra 25 Haziran’da tercih tabloları açıklanmıştı. Adaylar 1-12 Temmuz’da tercihlerini yapmıştı. 2020 yılında LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı düşünülüyor.

LİSE KONTENJANLARI ARTIRILDI

2020 yılında liseye başlayacak öğrenci sayısının 600 bin artması nedeniyle okul kontenjanlarında düzenleme yapıldı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer lise kontenjanlarının yüzde 110’a çıkarıldığını açıkladı. İnfial yaşanmaması için lise kontenjanlarının arttırıldığını ifade eden Özer “ liselerin kontenjanları o ildeki öğrenci sayısının yüzde 110'u olacak şekilde düzenlendi.”dedi. Tüm lise türlerinde dengeli dağılıma dikkat ettiklerinin altını çizen Özer “Özer sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinin olmadığı 21 ilde de bu türde lise açtıklarının müjdesini verdi.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Lise tercihleri öğrenci ve veli tarafından E-okul veya herhangi bir ortaokul imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapıldı. Tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılarak yapıldı. 2019 yılında yapılan tercihlerde adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulundular.

LGS TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında LGS kapsamında lise tercihi yapacak adaylar için bir kayıt tercih robotu hazırlamıştı. Tercih rehberi, E-okul üzerinden veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin erişimine açıldı. Adaylar tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik aralarıklarını görüntüleyebildi. Tercih robotu sayesinde adaylar hem il hemde ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görüntülediler. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi.