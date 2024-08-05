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Eğitim

LGS'de 3. nakil tercih işlemleri başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri başlıyor.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri başlıyor
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LGS kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri yarın başlayacak, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için LGS'de ilk nakil süreci 22 Temmuz'da başladı. Birinci nakil tercihlerinin ardından sonuçlar açıklandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da sona erdi. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

LGS'DE 3. NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ

2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

YATILILIK BAŞVURULARI 19-23 AĞUSTOS'TA

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

  • LGS tercihleri
  • Nakil tercihleri
  • Yerleştirme

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