İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9064
  • EURO
    35,2318
  • ALTIN
    2461.62
  • BIST100
    10736.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
Eğitim

LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı öğrenildi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 12:19 - Güncelleme:
LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de netleşti.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

LGS sonuçları açıklandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.