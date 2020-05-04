İHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:48

Milli Eğitim Bakanı Selçuk NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Selçuk, "LGS 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar. Ancak velilerimiz okul bahçesinin dışında bekleyecekler. Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilere maske temin edilecek”

Korona virüs salgınına karşı koruma amaçlı öğrencilere maskenin temin edileceğini bildiren Selçuk, “Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız. Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu’nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu’na danışarak bir karar alınacak” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak”

LGS’ sınavı hakkında bilgi veren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak. Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak. Sınavda sorular 1’inci dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık. LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.”