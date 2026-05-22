Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'na katıldığı Londra'da 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin şunları söyledi:

OKUL GÜVENLİĞİ: "Yaz aylarından itibaren biz okullarımıza güvenlik kamerası kuracağız. Ama ben 'her okulda bir silahlı güvenlik görevlisi olsun' söylemine karşıyım. Zaten uluslararası literatürde de bu çok tartışılan bir konu, çok da tasvip edilen bir şey değil. Şu an olduğu gibi belli düzeyde risk taşıyan okullar için bu düşünülebilir ama okullarımızın tamamında polis doğru değil. Bu kapsamda Bakanlık olarak işte güvenlik kamerası, belki bazı okullarda kartlı giriş sistemi gibi sistemleri çalışıyoruz. Eylül ayına kadar okullarımızda bu tür tedbirleri alacağız."

YAPAY ZEKA'LI ÖNLEM: "Yapay zekâ destekli Bakanlık Karar Yönetim Sistemi kurduk. Bununla ben Anadolu'daki herhangi bir okula ilgili bir sürü veriye ulaşabiliyorum, analiz ettirebiliyorum, karşılaştırabiliyorum. Bu sisteme rehberlik servisleri ile ilgili de bir uyarı mekanizması koyuyor arkadaşlar. Öğrenciyle ilgili bir anomali tespit edildiğinde doğrudan rehber öğretmene, 'Bu öğrenciyle ilgili bir anomali tespit edildi, bunu davet et.' Rehber öğretmen üç defa davet etti diyelim, sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okul yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine, anonim bir biçimde, çocuğun kişisel verilerini ihlal etmeksizin bildirecek, bu durumun takibi yapılacak."

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

SINAV GÜVENLİĞİ: "LGS kapsamında gerçekleştireceğimiz merkezî sınavda önemli bir yeniliği devreye alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara, sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zekâ destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı."

LGS'YE HAZIRLIK: "Biz çocuklarımıza Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından soru yöneltiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız LGS'ye sadece ve sadece MEB'in kendilerine dağıttığı ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerine tayin ettiği öğretmenler, okul idarelerinden eksik bir şeyleri varsa eğer DYK kurslarıyla eksiklerini tamamlayacakları mekanizmalar, bizim EBA'ya koyduğumuz MEBİ gibi dijital platformlardaki soru ve sınav örneklerinden hazırlansınlar, bu yeter."

NOTLARA SIKI TAKİP: "E-okuldan bütün özel okullar, resmi okullar, oralardaki not aralıkları, biz hepsini takip ediyoruz. Bir anomali olduğu zaman müfettişlerimiz hemen müdahale ediyorlar ve ilgililere ceza veriliyor."

'EĞİTİMDE BAŞARI SAHAYA YANSIDI'

Bakan Tekin, ülkemizdeki eğitim dönüşümüne işaret ederek, "Türkiye, eğitimde dönüşümü yalnızca hedefleyen değil; büyük ölçekli kamu eğitim sistemi içinde dönüşümü sahaya yansıtan bir ülke oldu. Dünya Eğitim Forumu (EWF) temaslarımız, Türkiye'nin eğitimde yürüttüğü dönüşümün küresel gündemle güçlü biçimde örtüştüğünü gösteriyor. Eğitimde dijitalleşmeyi yalnızca altyapı yatırımı olarak değil; öğretmen kapasitesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yapay zekâ okuryazarlığı, beceri temelli öğrenme, kapsayıcı dijital beceriler ve veri temelli politika yönetimiyle birlikte ele alan bütüncül bir kalkınma alanı olarak görüyoruz" diye konuştu.

