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LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS'de öğrenciler ter dökecek. Öğrenciler bu sınavda belirledikleri puan doğrultusunda lise tercihlerini yapacaklar. Özel okul sahibi olan Eğitimci Yasemin Pakkan, sınava girecek gençlere tavsiyelerde bulundu. Pakkan, sınav arasında ve sınavdan önceki gün gençlerin nasıl hareket etmeleri hakkında konuştu.

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Sınava girecek gençlere heyecanlanmamaları gerektiğini belirten Eğitimci Yasemin Pakkan, “En önemli şey, heyecanlanmasınlar. Soğukkanlılığını korusunlar istiyoruz. Ancak benim tavsiyem, çok önemli gördüğüm, sınav yerini belli ettikten sonra lütfen, hangi okulda nerede sınava gireceğini bir gün önce gidip görmesi çok önemli. Dolayısıyla Cuma günü çocuğun sınava gireceği okulu görmek lazım. Bir de en önemlisi bir gece önce çok erken yatmak konusunda çocuklara çok ısrar etmemek. Çünkü çok erken yatıp da sabah heyecanla uyuyamadığını, uykusuz kalacağını düşünerek çocuklara lütfen normal akışında, her zaman alışkın olduğu sistemde son güne hazırlamak en güzeli. Ertesi gün sınav yerine tabii ki erken gitmek lazım. Ben en az 1 saat erken gidip şöyle bir etrafı kolaçan etmeyi uygun görüyorum” şeklinde konuştu. 
 
Sınav arasında gençlerin kaçınmaları gereken davranışlara dikkat çeken Pakkan, “Bu arada sınavdaki birinci bölüm zamanı çok iyi kullandıkları bir bölüm ama ikinci bölümde sayısal var ve zamanı çok iyi kullanamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Maalesef ki ikisi beraber bir zaman içinde olmuyor. Ve en büyük tehlikenin iki sınav arasındaki 45 dakikada öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmaları olduğunu düşünüyorum. Yanlış yaptığı soruyu çocuk hemen fark ediyor. İşte o zaman bütün morali bitiyor. İkinci bölüme de çocuk hata yapmış bir öğrenci olarak giriyor ve zaten devamında da hatalar birbirini kovalıyor” dedi. 
 
Ayrıca velilere de tavsiyelerde bulunan Pakkan, “Lütfen cep telefonlarınızı kapatın sınav esnasında. Ne gelen soruyu okuyun ne de yorum yapın. Ne zaman telefonunuzu açın? Çocuk ikinci bölüme girdiği zaman” dedi.  
 
İHA

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