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Eğitim

LGS'ye hazırlananlar dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 13:19 - Güncelleme:
LGS'ye hazırlananlar dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları yayımladı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

ÖRNEK SORULAR ANLAMA, YORUMLAMA VE SONUÇ ÇIKARMA BECERİLERİNİ ÖLÇECEK

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • örnek soru

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