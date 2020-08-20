Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihleri

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:48

LGS 2. tercih sonuçları olarak da bilinen nakil sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren öğrenciler, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercihlerini MEB'e gönderdi. Bu doğrultuda istedikleri liseye gitmeye hak kazanan öğrenciler, 'Lise kayıtları nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, lise kayıt tarihleri ile hak kazandıkları okula kayıtları hangi tarihte yapacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? İşte liseye kayıt olacak öğrenciler için gerekli olan belgeler..

LİSE KAYITLARI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı fakat nakil sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tarihler netlik kazanacak.

2 Nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos tarihinde ilan edilecek. 2. Nakiller sonucu yerleşemeyen adaylar 24-26 Ağustos tarihleri arasında il veya ilçe “Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu”na başvuruda bulunacak. Yerleşme sonuçlarının açıklanmasının ardından lise kayıtlarının açıklanması bekleniyor.

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Nakil tarihleri ise şu şekilde:

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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LİSEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu evraklar talep ediliyor;

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

"Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS YEREL YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.