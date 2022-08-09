Lise kayıtları nasıl yapılır? E Okul Online Lise kayıt işlemleri

Lise kayıtları için araştırmalar hız kazandı. LGS yerleştirmelerinde yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Online Lise kayıt işlemleri E okul üzerinden yapılabiliyor. Peki lise kayıtları nasıl yapılır? İşte adım adım E Okul Online Lise kayıt işlemleri

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt telaşı başladı. Yerleştirmeye ess nakil işlemleriyle hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

E OKUL LİSE YENİ ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E okul ile ilgili yapılacak olan işlemlerde e okul resmi internet sitesi üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.

E okul üzerinden yeni kayıt işlemleri de yapılabilmektedir. Özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasından önce yapılacak olan kayıt işlemleri için öğrenci girişinin yapılması yeterlidir. Bu sayede öğrencinin hangi okulda eğitime devam edeceği öğrenebilmekte ve diğer kayıt ile ilgili detaylar kolay bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu açıdan eski dönemlerde olduğu gibi okul okul gezilmesine gerek kalmadan tüm kayıt işlemlerini online olarak yapabilir.

E OKUL LİSE ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul ile tüm öğrenciler yeni kayıt, nakil gibi işlemlerin tamamını evraksız bağışsız bir şekilde online olarak e- kayıt yöntemiyle yapabilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIYOR?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

e-OKUL'DA ÖĞRENCİ KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt yaptırmak için MEB'in hazırladığı eokul.meb.gov.tradresine giriş yapmak ve sağ tarafta 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu isteniyor.

Sınavsız ve puansız öğrenci alan ortaöğretim (lise) kurumlarının "çok programlı liselerin (ÇPL) bünyesindeki genel liselerin, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin" 9. sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, MEB'in bildirdiği tarihler arasında e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sınavsız öğrenci alan çok programlı liselerin içinde yer alan genel liselere, imam hatip liselerine ve meslek liselerine kayıtlarını yaptırmak isteyen öğrenciler bölge sınırlaması olmadan 10 adet okul tercihi yapabilecektir. Liselere e-kayıt işlemleriyle öğrenciler hem imam hatip liselerine hem meslek liselerine hem de ÇPL bünyesindeki genel liselere kayıtlarını yaptıramazlar.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19.08.2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları Ağustos'un 9-17 tarihleri aralığında alınacak.

LİSELERDE YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

LISELERE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi.

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Lise kaydınızın yapılıp yapılmadığını E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.(Sınavsız Lise e Kayıt Yerleştirme Sonuçları)