Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB lise kayıt tarihleri

Lise kayıtları öncesi LGS tercih ve nakil işlemleri devam ediyor. LGS sonuçları doğrultusunda aldığı puana göre tercihlerini yapan lise adayları, sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kayıt dönemini beklemeye başladı. Liselere Geçiş kapsamında LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Peki Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 MEB lise kayıt tarihlerine dair detaylar

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS'de aldığı puana ölçüsünde tercihlerini yapan lise adayları, sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kayıt dönemini beklemeye başladı.

İkinci nakil işlemlerinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları Ağustos'un 8-16 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin liselere kayıtları (Açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

LİSE 3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta erişime açıldı

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için süreç, 8 Ağustos Salı günü komisyonlar tarafından yürütülecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise sonuç tarihi 18 Ağustos olacak.

2023-2024 MEB LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi. (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi" (Nüfus Müdürlüklerinden)

4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.