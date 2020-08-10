10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26

Liseye Geçiş sınavı tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası Lise kayıtları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS 2020 Lise kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yerleştirme kılavuzunda yer alıyor. İşte LGS 2020 Lise kayıtları tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından LGS 2020 Lise kayıt tarihleri konusundaki araştırmalar hız kazandı. Lise kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos’ta erişime açıldı. Her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlıyor. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından gözler LGS 2.tercihlerine çevrildi. Sınav sonucundan aldığı puana göre bir yere yerleşemeyen öğrenci ikinci tercihlerle birlikte boş kontenjan ve taban puanlara bakıyor. Geçen sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. tercih tarihlerinde yeniden tercih yapacak.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

LGS tercihlerinde hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirmeler 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yapılacak.

Lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıt için gerekli evraklar nelerdir?