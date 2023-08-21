Lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2023-2024 MEB lise kayıt tarihleri

9. sınıf kayıt işlemleri, okulların açılmasına kısa bir süre kala merak edilen konular arasında yer aldı. LGS nakil ve yerleştirme işlemleri doğrultusunda lise kayıtları otomatik olarak yapılıyor. Liselere Geçiş kapsamında LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos tarihinde tamamlanadı. Peki Lise kayıtları ne zaman bitiyor? 9. sınıf kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte 2023-2024 MEB lise kayıt tarihlerine dair detaylar

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 LGS tercih işlemleri sona erdi. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih sonuçları 7 Ağustos'ta açıklandı.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlandı.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin liselere kayıtları (Açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara otomatik olarak yerleştirilen öğrenciler, lise kayıtlarının hangi okula yapıldığını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ile sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

2023-2024 MEB LİSE KAYIT VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ



LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi. (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi" (Nüfus Müdürlüklerinden)

4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.