Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Lise kayıtları ne zaman başlayacak? soruları öğrenciler ve velilerin merak ettiği konuların başında yerini alıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklandığı haberi MEB’in resmi sitesi üzerinden sabah saatlerinde duyuruldu. Yüzbinlerce öğrencinin tercih sonuçlarını öğrenmesinin ardından gözler nakil ve kayıtlara çevrildi. LGS tercihleri 1 Temmuz günü başlamış ve 12 Temmuz’da sona ermişti. Tercih işlemlerinde öğrencilerin puanlarına göre okullara yerleştirme yapıldı. Şimdi ise nakil ve kayıt işlemleri yapılacak. Lise nakil işlemleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise nakil dönemlerinin sona ermesi ardından kayıt dönemi başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.