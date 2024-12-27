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Eğitim

Lise öğrencilerine okullara geçiş imkanı! 10 ilde kapsama alındı

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki 11. sınıf öğrencilerinin sanayisi gelişmiş bölgelerdeki okullarda sektör işbirliğiyle eğitim almaları için, 10 ildeki 11 meslek lisesi, 'bölge okulu' kapsamına alındı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Lise öğrencilerine okullara geçiş imkanı! 10 ilde kapsama alındı
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Çankırı ve Konya'daki bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda, Türkiye'nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre olmak üzere 4 okul programının hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verildi.

Mesleki ve teknik eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile bölge okullarının mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda bilişim, makine, otomasyon, tarım gibi pek çok alanda sanayinin ve teknolojinin yoğun olduğu illerde ilk etapta açılan 11 bölge okulunda öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

11. sınıf öğrencilerine, kendi alan ve dallarının bulunduğu bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkanları sağlanırken, yatılı eğitim alacak öğrenciler için ise pansiyonlar belirlendi.

Nakil başvuruları ve bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi kapsamında, okullarda açık olan dallar ile yeni tanımlanan alanlara MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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