Lisede açığa geçme kaldırıldı mı? Açık liseye geçiş şartları 2023

Lisede açığa geçme kaldırıldı mı? sorusu, ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddelerinde yapılan değişiklik sonrası gündeme geldi. Açık liseye geçişi de kapsayan, ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddelerinde değişiklik yürürlüğe girdi. Örgün eğitimden açık liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler Lisede açığa geçme kaldırıldı mı? İşte yeni yönetmeliğe göre açık liseye geçiş şartları

LİSEDE AÇIĞA GEÇME KALDIRILDI MI?



Açık liseye geçişi de kapsayan, ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddelerinde değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyecek.

Açık liseye geçişlere getirilen kısıtlamadan milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları muaf tutulacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ŞARTLARI 2023



Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş;

a) Öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilecek.

b) Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar."

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.

Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki defa yapılır. Öğrenim süresi içinde üçüncü defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.