LGS 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Liseye kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt telaşı başladı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos ayının 1-5 tarihleri aralığında alınacak. Peki Liseye kayıt olmak için ne gerekiyor? Lise kayıt için gerekli belgeler 2022 ve Lise kayıtları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

KESIN KAYIT İÇIN GEREKLI BELGELER 2022

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,

MEB yönergeleri doğrultusunda kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencinin velisi tarafından Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamaz. Anne ve baba boşanmış ise kayıt işlemleri velâyet sahibi ebeveyn tarafından yapılmalıdır, veya velâyet sahibi ebeveyn diğer ebeveyne işlem için vekâlet vermiş olmalıdır. Eğer işlemler anne ya da baba dışında kişilerce yapılacak ise ebeveynleri tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. Her iki durumda da kayıt anında velâyet ya da vekâletin ibrazı gerekmektedir.

LİSEYE KAYIT OLMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil tarihleri ise şu şekilde:

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos'un 1-5 tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise Ağustos'un 8'inde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları Ağustos'un 9-17 tarihleri aralığında alınacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19.08.2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

"Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.