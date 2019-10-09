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Maarif’ten gurbetçi öğrencilere tam destek

Maarif Vakfı ABD, Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 düzeyindeki üniversiteli Türk genci sayısını artırmak için yeni ‘eğitim merkezleri’ modelini hayata geçirmeye başladı. 

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Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın 2016’da çalışmalarına başladığını söyledi. Bu sene üçüncü eğitim öğretim yılını başlattıklarını dile getiren Prof. Dr. Akgün, “3 yıl önce hiçbir öğrencimiz yokken bugün sahadaki çalışmalarımızla önemli mesafeler aldık” dedi. Maarif Vakfı’nın 55 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, “Eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğümüz ülke sayısı 40’a yükseldi. 300 dolayında okulumuzdaki öğrenci sayımız 33 bine ulaştı” bilgisini verdi. 

YENİ EĞİTİM MODELLERİ

“Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın çocuklarının üniversiteye gitme oranı yüzde 2-3’ü geçmiyor” diyen Prof. Dr. Akgün, “Bunun nedenleri arasında sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Bu eksikliğe bir çözüm üretmek adına Maarif Vakfı olarak yeni eğitim modelleri oluşturduk. Her ülkede en az 1-2 eğitim merkezi oluşturarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu modelimizi paylaşmak istiyoruz. 

Bu eğitim merkezlerine Türkçe kitapları götürüyor, materyaller konusunda destek veriyoruz. Böylece gurbetçi çocuklarının okul derslerine destek mahiyetinde olan etüt dersleriyle üniversiteye daha çok yerleşmeleri için onlara akademik ve sosyal destekler vermek üzere bu eğitim merkezlerimizin sayısını artıracağız. Eğitim merkezlerinde ayrıca Avrupa’daki Türk çocuklarının kültür, dil ve kimlik konularındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

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