Mahmut Özer'den öğretmenlere mesleki çalışma müjdesi! Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak?

Öğretmenlerin Haziran ayında seminerler için hangi tarihlerde görevli olacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programını Haziran'ın 20-24 tarihleri arasında gerçekleştireceğini, Haziran ayının 27-30 tarihleri arasında da idari izinli sayılacağını açıkladı. Peki Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? İşte Bakan Özer'in konuyla ilgili açıklaması

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, Öğretmenlerin Haziran ayında hangi günler idari izinli olacağı belli oldu. Mesleki çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin Haziran'ın 27-30 tarihleri arasında idari izinli sayılacağını belirtti.

ÖĞRETMEN SEMINERLERI UZAKTAN MI OLACAK?

Bakan Özer açıklamasında; öğretmenlerin Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmen seminerleri Haziran ayının 20-24 tarihleri arasında okula gitmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Seminerler çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirecek.