Malatya'da okullar ne zaman açılacak? MEB, deprem bölgesinde okulların açılış tarihini açıkladı!

Kahramanmaraş depreminin ardından, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman ve Malatya'da eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Malatya'da okulların açılacağı tarihi de açıkladı Peki, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak.

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar bugün açıldı.

Eğitim ve öğretime ara verilen Malatya'da okullar ise 27 Mart'ta açılacak. İşte Depremden etkilenen 10 ilde okulalrın açılış tarihleri...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Osmaniye'de okulların açılacağı tarihi de paylaştı.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'a;

Üçüncü kategorideki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta ders başı yapılacak.