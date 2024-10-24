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Eğitim

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ''Mol Günü'' kutlandı

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri 23 Ekim Dünya Mol (Avogadro) Günü'nü yaptıkları etkinliklerle kutladı.

24 Ekim 2024 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ''Mol Günü'' kutlandı
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1991 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan Mol Günü, Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda büyük coşkuyla kutlandı.

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Dilek Polat'ın ve öğrencilerinin düzenlediği Mol Günü etkinliklerine okulun diğer öğretmenlerin ve idarecilerinin de katılmasıyla keyifli bir hal aldı.

Kimyada önemli bir sayı olan Mol sayısının (6,02.1023) önemini vurgulamak, öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacıyla yapılan kutlamada hazırlanan pano ve afiş çalışmaları ile birlikte Mol sayısı kurabiyeleri ve Mol günü şarkıları konuya olan ilginin ve farkındalığın artması sağlandı.

Mol Gününe uyarlanan şarkılar söyleyerek eğlenen öğrenciler hazırladıkları Mol Günü pastasını ve diğer yiyecekleri etkinliklere katılanlara ikram etti.

Eğitici ve keyifli etkinliklerin devam ettiği gün boyunca öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu.

Ders dışı yapılan bu etkinliklerin öğrenciler için moral kaynağı olduğunu dile getiren Kimya Öğretmeni Dilek Polat, "Tüm öğrencilere "Avogadro Sayısı" kadar başarılı bir yıl dileriz" ifadelerini kullandı.

  • Mol Günü
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  • Dilek Polat

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