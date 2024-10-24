Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ''Mol Günü'' kutlandı

1991 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan Mol Günü, Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda büyük coşkuyla kutlandı.

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Dilek Polat'ın ve öğrencilerinin düzenlediği Mol Günü etkinliklerine okulun diğer öğretmenlerin ve idarecilerinin de katılmasıyla keyifli bir hal aldı.

Kimyada önemli bir sayı olan Mol sayısının (6,02.1023) önemini vurgulamak, öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacıyla yapılan kutlamada hazırlanan pano ve afiş çalışmaları ile birlikte Mol sayısı kurabiyeleri ve Mol günü şarkıları konuya olan ilginin ve farkındalığın artması sağlandı.

Mol Gününe uyarlanan şarkılar söyleyerek eğlenen öğrenciler hazırladıkları Mol Günü pastasını ve diğer yiyecekleri etkinliklere katılanlara ikram etti.

Eğitici ve keyifli etkinliklerin devam ettiği gün boyunca öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu.

Ders dışı yapılan bu etkinliklerin öğrenciler için moral kaynağı olduğunu dile getiren Kimya Öğretmeni Dilek Polat, "Tüm öğrencilere "Avogadro Sayısı" kadar başarılı bir yıl dileriz" ifadelerini kullandı.