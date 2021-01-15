'Matematikçe Öğreniyorum' projesiyle çocuklar eğlenirken öğreniyor

AA 15 Ocak 2021 Cuma 11:58 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:58

Kayseri'nin Talas ilçesinde 75. Yıl Mühibe Germirli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Hanım Bilen, geçen yıl öğretmen arkadaşlarıyla hazırladığı "Matematikçe Öğreniyorum" projesi ile öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde matematiği sevdiriyor.

Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve diğer matematik işlemlerini çeşitli öğretici materyaller başta olmak üzere müzik gibi unsurlarla da harmanlayıp sunan öğretmenler, öğrencilerin matematiği sevmesi için çalışıyor.

Bilen, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklen e-Twining Projesi'nde birçok öğrenci ile öğretmenin yer aldığını söyledi.

Salgın döneminde uzaktan eğitimle çocuklara faydalı olmak için çalıştıklarını anlatan Bilen, Azerbaycan ve Romanya ile Türkiye'de 9 okulda ortak çalışma yaptıklarını belirtti.

Müzikle ve çeşitli materyallerle matematiği birleştirdiklerini vurgulayan Bilen, şunları kaydetti:

"Karmaşık sayılardan, soyut kavramlardan bir yapı gibi göstermek yerine matematiği oyun ve bedenle birleştirerek çocukların dikkatini çeken bir yapı haline getirdik. Uzaktan eğitim araçlarını kullanıyoruz. Toplama, çıkartma, bölme anahtarları yaptık. Bir problemi hadi çözelim demek yerine, problemde kullanacağımız anahtarla soruları çözmeye çalışıyoruz. Çocuklar bu süreçte kitap hazırlayabiliyor. Biz çocukların bu dönemde neyi yanlış yaptıklarından çok neden yanlış yaptıklarını öğrenme fırsatımız oluyor. Biz bir ekibiz, öğretmenler olarak toplantılardan ve etkinliklerden olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar bu etkinliklere katılmak için can atıyor. Matematiğe karşı olumlu tutum gerçekleştiriyorlar."

Projenin haziran ayında biteceğini vurgulayan Bilen, Antalya Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sonat Coşkuner'in de bu ay öğrencilere müzikle matematiği bütünleştirerek etkinlik düzenlediğini dile getirdi.

Etkinliklerine uzman kişileri de davet edeceklerini anlatan Bilen, 1-4 arası sınıflara ders verdiklerini, şimdiye kadar 100'ün üzerinde öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

Öte yandan proje kapsamında, öğretmenler Azerbaycan'dan Aysel Shukurova ve Romanya'dan Marvela Simona, Isparta'dan Emel Uyar, Hatay'dan Sevim Yıldız Sağlam, Balıkesir'den Rukiye Özcan, Sinop'tan Umut Türkmen, İzmir'den Merve Coşkun ile Antalya'dan Binnaz Hatipoğlu gibi isimler her ay hazırlanan farklı etkinliklere öğrencilerle birlikte katılım sağlıyor.