  • Eğitim
  • Mazeret tayinleri açıklandı: Öğretmenlerin atamaları tamamlandı
Eğitim

Mazeret tayinleri açıklandı: Öğretmenlerin atamaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin atamalarının yapıldığını bildirdi.

30 Ocak 2026 Cuma 14:42
Mazeret tayinleri açıklandı: Öğretmenlerin atamaları tamamlandı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan "2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" kapsamında başvuru yapan MEB kadrolarındaki öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda atamaları gerçekleştirildi.

Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda yapıldı.

Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara "https://personel.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Öte yandan ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, bugün itibarıyla yapılabilecek.

