24 Şubat 2020 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:10

Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerde esas alınan MBSTS sınavına dair araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 04 Nisan 2020 tarihinde uygulanacka. MBSTS sınavına başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihi kaçıran geç başvuru tarihinde başvurularını yapabilecekler. MBSTS 2020 geç başvuru ücreti ne kadar? MBSTS geç başvuru ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. MBSTS 2020 başvurularına dair tüm detaylar haberimizde..

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MBSTS 2020 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 255,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

MBSTS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

MBSTS 2020 geç başvuru tarihi 5 Mart 2020 olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 5 Mart 2020 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

BAŞVURU/SINAV KURALLARI

Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.)