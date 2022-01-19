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Eğitim

MEB, 2022 BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan '2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu' ile kontenjanları yayımladı.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:40
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-personel modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde gerekli işlemler il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler, öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin işlemlerin yer aldığı kılavuza Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek. Başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak arasında Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılabilecek.

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